“He vivido una situación muy desagradable, muy tensa, con Piqué, Me ha hecho peinetas, me ha insultado y me ha amenazado. Incluso ha intentado atropellarme con el coche”, detalla el paparazzi, visiblemente afectado tras lo sucedido. Piqué se burló de Jordi y Clara se sumó a estas mofas. Acompañamos este testimonio con imágenes de lo sucedido.