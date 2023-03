La gran mentira de Fani y Christofer: ‘’Nunca han estado oficialmente casados’’

‘Socialité’ ha hablado en exclusiva con un ex amigo de la ex concursante de ‘La isla de las tentaciones’ y ha contado algo que ha hecho saltar todas las alarmas . Asegura que: ‘’Fani y Cristopher nunca han estado oficialmente casados. Ellos celebraron la boda por otro motivo’’.

Según confirman los nuevos testimonios que ha recogido el programa, la expareja no habría tenido en su momento ningún reparo a la hora de mentir a los invitados que asistieron a su boda. El ex amigo de Fani ha explicado que ''todo fue un teatro'' y que el día que tenían cita para ir a firmar en el ayuntamiento, Fani, ‘literalmente’, no se levantó.