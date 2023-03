Natalia Jiménez destapa su pasado con 'La quinta estación': ''Nos apuñalábamos unos a otros''

Esta noticia no le sentó nada bien a la cantante, quien tras enterarse de la noticia tomó la decisión de emprender acciones legales contra sus antiguos compañeros. Ahora, Natalia ha dado la cara en ‘Socialité’ y no se ha cortado un pelo en darnos su opinión sobre el tema.

La cantante ha explotado en nuestro programa contra el nuevo grupo: ‘’Lo he llevado como una bien puede, no tengo problema con que la gente me imite y cante mis canciones’’.

Pero, no se queda ahí, continúa muy enfadada: ‘’Sí, tengo un problema con que usen el nombre de mi grupo de forma fraudulenta enriquecerse, para decir que el grupo va a volver con una cantante nueva cuando eso no va a pasar. A mí no me puedes robar un patrimonio que tengo desde hace 20 años’’.