Se acabó el buen rollo: Manu Tenorio confiesa que la relación con sus compañeros de 'OT' está rota

Continúan las polémicas en torno a los triunfitos . Si ya nos habíamos olvidado de la no amistad entre Rosa López y Chenoa que estuvo en boca de todos (y que destapó la mala relación entre algunos de ellos ), ahora Manu Tenorio aviva la llama al confesar que la relación entre sus compañeros de 'OT 1' está rota .

Además, cuando se le pregunta al cantante por qué no se hace esa gira conjunta que prometieron, tira de ironía: "No lo sé, quizás por agendas... pido el comodín del público", responde, entre risas. Preguntamos a otros compañeros del concurso, pero no se muestran muy dispuestos a hablar. Natalia y Nuria Fergó ven esto como "una tontería" mientras que Vero confiesa que ella misma salió del grupo antes de que se eliminara.