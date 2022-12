La tensa entrevista a Rosa, Geno, Gisela y Natalia que ya evidenciaba el mal rollo entre las triunfitas

Después de que Chenoa dijera públicamente que Rosa López no es su amiga , la cantante granadina ha reaccionado a las palabras de su compañera de concurso. “ Creáis un cómic de nuestras vidas ”, reclama Rosa a la prensa. Pero esta supuesta cordialidad que quiere vender Rosa López no se asemejaría a la realidad, ya que el mal rollo entre la extriunfita y sus compañeras podría llevar cociéndose mucho tiempo.

Parece que sus compañeras no se creen las historias que cuenta Rosa López. Incluso la presentadora Toñi Moreno se hace eco de que sus compañeras están “ hablando en clave ” mientras Rosa cuenta sus experiencias. Además, cuando la cantante rompe a llorar en la entrevista, se aprecia como las que se supone que son sus amigas no muestran ni un ápice de empatía .

"No me voy a dejar llevar por a prensa... porque a veces nos ponen arriba y otras, me parece súper tóxica", ha dicho Rosa López. La cantante se muestra muy incómoda y contesta de manera tajante a la prensa: "No voy a alimentaros más". Además, añade molesta: "¿Qué parte no entendéis de que somos amigos? Todos. No le doy más importantica. Te contesto por educación".