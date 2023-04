Durante estas semanas, se ha hablado mucho de si los padres de Aless Lequio tienen buena relación o no . Tanto es así, que muchos han llegado a asegurar que el colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’ no ve bien que Ana haya sido abuela a través de la gestación subrogada .

"Le digo que da la sensación de que está enfadado contigo y me dice que es completamente mentira. Me da un dato, que para sorpresa de todos, ella habla todos los días con Alessandro Lequio. Que, en este momento de su vida, le ayuda a recordar a su hijo. Me lo recalca que habla todos los días, es mentira que tengamos mala relación y que no supiese parte del proceso", añade.