Pelayo Díaz se arrepiente de la última polémica que ha protagonizado: ''Igual no estuve del todo acertado''

‘’Era un look que yo hacía en homenaje a Lady Di, es una de mis iconos de moda, es una persona que siempre he admirado por sus looks (…) No era la primera vez que recreaba un look de ella. Estas fotos generaron que hablar y a mi eso no me parece mal, al final es por lo que me dedico a lo que me dedico’’, explica Pelayo al programa.