Mercedes Milá nunca ha tenido reparos en mostrar su amor hacia William Levy, el protagonista de ‘Café con aroma de mujer’. Al actor se le pregunta mucho al respecto, pero parece que ya no le hace tanta gracia la admiración (otros lo llaman ‘ obsesión ’) que la presentadora siente hacia él.

“Lo que ella hizo, declarar su amor por mí, no lo podría hacer un hombre. Va preso”, declara el actor. “Tenemos que respetarnos y cuidarnos. Tampoco puedo decir que para mí fue algo malo”, añade. Pero lo peor está por llegar.

“Tengo problemas en mi vida y mil cosas que me están pasando. Mi vida no depende de ella ni de nadie más. Si se molesta, no es mi problema. La quiero mucho, pero tengo cosas en mi vida”, ¿cómo le sentarán estas palabras a la presentadora?