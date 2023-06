Shakira y Alejandro Sanz podrían estar juntos: las claves de este incipiente romance

Si algo caracteriza a Shakira es que no escribe al azar las estrofas de sus canciones y este nueva tema es analizado al detalle por frases como esta: "Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Anda sola y te busqué". "ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo", canta en otra ocasión.