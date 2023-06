Lara Álvarez habla por primera vez de sus decepciones amorosas: ''No quiero un amor de postureo''

La famosa presentadora ha confesado que está ‘’harta de tanto postureo’’ y ha explicado que su referente son sus padres: ‘’Mi padre siempre me dice una frase que me voy a tatuar: ‘Es una persona no es que sea difícil, porque cuando la encuentras todo fluye'. Después de ver a mis padres enamorados con ese tipo de relación real, honesta…’’.

Lara ha desvelado que no soporta más estar con chicos que no apuesten por una relación como la que ella ha visto desde chiquitita: ‘’A mí me da que soy real, más que exigente, real, yo quiero un amor real, no quiero un amor de un ratito, de minutos o de postureo’’.