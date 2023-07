El asunto del robo de las joyas que iban a ser destinadas a la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha enfadado a María Patiño. Onieva aclaró en 'Socialité' que a Tamara no le habían robado nada , pero esto ha enfadado a las amigas de ella, pues da a entender que "se desentiende porque no le afecta". La presentadora explota .

"Como no se lo han robado a su chica, le da igual y se desvincula, cuando son joyas que iban a ser destinadas a esa boda. Esa falta de solidaridad me parece nefasta", comienza a decir María Patiño, que recomienda a Onieva que no venda su boda para que la prensa no le persiga. "Todo en él es muy oscuro", añade.