Makoke, pillada en actitud muy cariñosa con un hombre: ''Se estaban dando el lotazo''

‘’Aquí, en Zahara de los Atunes, en un pub, voy al baño y me encuentro a Makoke y estaba con un tío, nada todo normal hasta que llegó un momento que ya sí que es cierto que me acerco en la puerta del baño, o sea, los estaba viendo todo el mundo, de hecho, parecía que hasta le gustaba que le viera la gente y dándose el lotazo’’, explica detalladamente una testigo de la cariñosa actitud de la ex de Kiko Matamoros con un hombre.