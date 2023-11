El momento Chenoa de Laura Escanes, tras su ruptura con Álvaro de Luna: “Mi disfraz de Halloween es un chándal gris”

Tras anunciarse su ruptura sentimental con el cantante Álvaro de Luna , Laura Escanes no ha vivido su mejor Halloween. Además, de no cumplir con uno sus compromisos laborales en la noche de los muertos, la influencers no tuvo fuerzas ni para ponerse un disfraz muy elaborado y optó por uno original, muy original.

Laura no ha escondido su tristeza y su dolor tras su ruptura con Álvaro de Luna, pero no ha dado más detalles de lo sucedido de lo que ha publicado en sus redes sociales. La exmujer de Risto Mejide subió un texto que decía “Las malas noticias nunca tienen un buen momento”, que borró al instante y publicó una canción que hablaba de desamor “El dolor arroja tu corazón al suelo, el amor lo cambia todo… Laura no estaría viviendo un buen momento y así se lo hizo saber a un periodista esta misma semana. Según asegura el periodista, la joven no lo está pasando nada bien.