Laura Escanes habría tomado la iniciativa a la hora de romper su relación con Álvaro Luna

La decisión la habrían tomado hace dos semanas y, aunque la decisión habría sido de mutuo acuerdo, según ha afirmado este lunes en 'Vamos a ver' el periodista y tiktoker Abel Planelles habría sido la ex de Risto Mejide l a que habría tomado la iniciativa.

Esta no sería su primera crisis . En agosto, decidieron darse un tiempo, pero un mes después, en septiembre, quisieron dar una nueva oportunidad a su relación. Con el comienzo de curso, volvieron a intentarlo. Sin embargo, hace unos días se habrían dado cuenta de que no podía ser.

El entorno de la pareja cuentan también que "no hay marcha atrás". La decisión, que ha sido "meditada y pensada", no se ha tomado a la ligera y es por eso que no habrá una tercera oportunidad. Sin embargo, esta ruptura definitiva y el conocer que se dieron un tiempo en agosto ha llamado mucho la atención de sus fans, que han seguido a lo largo de este año cada paso de la pareja.