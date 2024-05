Filtran una fotografía de la infanta Sofía en el internado de Gales: vestida de chándal y en una habitación desordenada

Esa persona que cubre su cabeza no es otra que la infanta Sofía y lo hemos adivinado por los calcetines que luce en la imagen y que, casualmente, son los que llevó el día que se despidió de sus padres, los reyes de España, antes de ingresar en el internado. Además, la amiga de la hija del rey comenta en la foto: "Es una pena que no pueda enseñar tu cara".

Pese a que estaba terminantemente prohibido sacar imágenes de la hija de Felipe VI en el interior del centro educativo, no ha habido consecuencias: “La dirección no ha impuesto sanciones a la alumna y amiga de Sofía, ya que no se ha tenido en cuenta esta acción. No se le ve el rostro en ningún momento”, decía el comunicado.