Xuso Jones se confiesa sobre su marido, su reciente boda secreta y la luna de miel: "Nunca me he escondido"

Cuando nuestro reportero le cuenta que "la gente se ha sorprendido por su orientación sexual ", el copresentador del podcast 'Poco se habla' tira de la simpatía que siempre le caracteriza y responde que "lo he sido siempre, otra cosa es que tú lo hayas sabido". Pero lo que realmente le sorprende al cantante es que "la gente se sorprenda de la orientación de alguien hoy en día".

De esta manera, Xuso se sincera sobre cómo se siente después de que todo el mundo ahora sepa que mantiene una relación con un profesional de la sanidad con el que lleva compartiendo su vida casi una década: "Sabía que se iba a filtrar porque yo nunca me he escondido, pero tampoco voy a una alfombra roja a decir con quién me acuesto".