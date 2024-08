Hace unas semanas, Álvaro Muñoz Escassi no tuvo reparos a la hora de hablar de su ajetreada vida sentimental y sexual. Reveló así en '¡De viernes!' que ha mantenido relaciones sexuales con muchas personas, también con mujeres trans . Si bien es verdad, no fue muy claro a la hora de responder si había mantenido relaciones íntimas con hombres , aunque respondió contundente que él se fijaba en las personas y se consideraba un alma libre. Semanas después, Enrique del Pozo destapa que el jinete ha mantenido una relación con un conocido actor .

La vida amorosa de Escassi suma un nuevo capítulo después de que Enrique del Pozo haya decidido destapar que el jinete ha mantenido una relación más allá de la amistad con un actor que resulta ser amigo del periodista: "Se han querido bastante". Habla de "un amigo mío actor, muy, muy, muy conocido de este país. Ha tenido unos encuentros especiales, libres, afectuosos, bastante importantes. Es un actor muy importante de este país, me ha pedido que no diga el nombre, pero ha tenido unos encuentros afectuosos y sensibles y cariñosos bastantes veces con él.

"Escassi dice que no es bisexual, no lo sé, pero bueno... sé que se han querido bastante", remata el periodista durante su entrevista a Europa Prees. Cuando le preguntan a Enrique si ese actor estaría depuesto a contar todo lo que ha vivido junto al jinete, del Pozo responde que hay bastante probabilidad de que esto llegue a suceder algún día: "Él no tiene ningún problema en decirlo". Dice no tener pruebas, pero él cree firmemente en la palabra de su amigo. ¿Conoceremos, algún día, el nombre de este conocido actor español que ha mantenido, según Enrique del Pozo, relaciones "libres y cariñosas" con Álvaro Muñoz Escassi?