David Cereceda, ex pareja de Juanma García, reacciona a su muerte: "Es triste pero ya no teníamos relación"

"Bueno, la verdad es que en ese sentido pues... una pena la verdad. Estuvimos juntos dos años y la verdad es que ya no teníamos relación. Él me dejó a mí por el simple hecho de lo de la operación. Él quería operarse y yo le decía que no, que se pusiera a régimen. Él insistió en la operación y su familia le apoyaba, lógicamente le animaron. Yo no estaba a favor de eso. Sí que es verdad que desde que se operó no quedó bien, a raíz de eso que se hizo él no reaccionó bien, yo no sé, no sé... En aquella época éramos personas de la calle, nunca habíamos pisado la televisión y el concurso pues era una ilusión para nosotros. No es como ahora. Nosotros realmente éramos dos personas de calle".