María Verdoy desvela la conversación que tuvo con la infanta Elena tras la despedida de Enrique Ponce: "Pasamos dos horas juntas en el mismo vagón"

Enrique Ponce ha vivido hace escasos días uno de los momentos más importantes de su carrera como torero español. Y es que el matador se despidió de los ruedos españoles de forma definitiva. En 2021 ya iba a anunciar que se tomaría un descanso, pero no ha sido hasta este mismo año cuando el de Chiva ha colgado el traje de luces. Pues bien, María Verdoy , presentadora de 'Socialité' , ha confesado que estuvo estuvo viendo en Valencia a Enrique Ponce y que al día siguiente se llevó una sorpresa al encontrarse a alguien.

Como curiosidad, Verdoy ha apuntado que el tren era 'low cost': "El viaje me costó 19 euros, así que a ella también. Y seguro que también iba incomodísima, igual que yo. Pero bueno. Pasamos dos horas juntas. La escuché hablar del arroz que se habían comido el día anterior, de la corrida de Enrique Ponce, que se ve que fue maravillosa, aunque escuché algunas cositas por ahí que no sé si me cuadran...".