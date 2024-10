¿Por qué no se podrá ver por televisión la despedida de Enrique Ponce en su tierra, Valencia?

El torero Enrique Ponce dice adiós a los ruedos este miércoles 9 de noviembre , Día de la Comunidad Valenciana. Un festejo que se seguirá desde la plaza de toros de la ciudad y para el que aún quedan entradas. Esa despedida no se podrá seguir desde la televisión, ya que À Punt , la televisión autonómica valenciana, no retransmitirá la corrida.

Se trata de una decisión del Consejo Rector, máximo órgano de dirección del ente, que aún sigue en funciones. El motivo es que el libro de estilo de la cadena pública no permite dar este tipo de eventos taurinos.

La cadena tiene vetadas las corridas de toros desde que retomó sus emisiones en 2017 . El libro de estilo de la cadena refundada, que recogía el testigo a Canal 9, incluyó expresamente que no se retransmitirían "aquellos espectáculos en los que la dignidad animal se vea afectada o ninguneada, o que implican maltrato implícito".

El actual gobierno de la Generalitat tiene una clara sensibilidad por la tauromaquia. De hecho, el ejecutivo de Carlos Mazón nombró vicepresidente y consejero de Cultura al ex matador de toros Vicente Barrera .

También destacan las ayudas y subvenciones directas de hasta 300.000 euros a fundaciones como Toro de Lidia para promover un circuitos de novilladas. No obstante, hasta que no se produzca la total transformación del la estructura de la radiotelevisión pública, À Punt no puede emitir corridas de toros sin la autorización expresa del Consejo Rector.