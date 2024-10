El entorno de Vanessa estalla contra la exparticipante de 'GH': "Ella ordena y Javi obedece"

La polémica salida de Vanessa de 'Gran Hermano' que tuvo lugar durante la gala de este jueves está generando multitud de comentarios. Y es que todo el mundo quiere comentar qué le parece el hecho de que la participante del reality, tras ser expulsada por la audiencia, le pidiera a su marido Javier que abandonara el programa para estar con ella . "Te necesito a mi lado, me da mucha pena que esto se acabe para ti también, pero es que estoy mal y lo único que me va a reconfortar es estar contigo", llegó a decirle ante el estupor de los espectadores.

"Esto no es amor, es tiranía emocional", consideraba Jorge Javier Vázquez, el presentador del formato, ante la actitud de Vanessa. No dudó en reprender a Vanessa por lo que estaba haciendo e intentó convencer, tanto a ella como a su marido, que el abandono no era una buena decisión. "Él se quiere quedar. Otra cosa es que tú, de una manera muy egoísta, pensando únicamente en ti y siendo incapaz de ponerte en su lugar, quieras que abandone. Te pido, por favor, que no seas tan manipuladora y que le dejes disfrutar de su concurso", le dijo en directo el presentador durante la gala. Pero no le hicieron caso y los dos ya se encuentran fuera de la casa de 'GH'.