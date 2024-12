Bárbara Rey asegura que le dijo al Rey que iba a hacer pública su relación y que necesita ayuda

La vedette asegura que no fue su hijo Ángel Cristo el que hizo las fotografías: "Las hizo mi hermano"

Bárbara Rey se sincera como nunca sobre su relación y primer encuentro íntimo con Juan Carlos I: "No tardó en llevarme a la habitación"

Bárbara Rey ha roto su silencio en esta entrevista en ‘¡De Viernes!’ tras un año en silencio. Tiempo en el que han salido a la luz los audios con el rey emérito y su hijo Ángel Cristo ha destapado sobre su relación y los episodios que habría vivido durante su infancia y adolescencia, temas que la vedette ha abordado sin censura.

En las más de 20 horas de grabación, Bárbara Rey ha contado a Santi Acosta todos los detalles de su relación con Juan Carlos I: desde los motivos de la ruptura a lo que llevó a grabar sus conversaciones con Juan Carlos I.

Bárbara relataba cómo no estaba pasando un buen momento económico y una llamada de Ángel Cristo con su hijo, completamente rota: “Me iban a quitar la casa porque no pagaba la hipoteca, llama el padre por teléfono y mi hijo le dice que no lo vamos a celebrar porque mamá no tiene dinero”. Asegura que su padre que dijo que iba a tener la mejor fiesta de cumpleaños: “En ese momento, pensé: no he sido capaz de nada, van a echar a mis hijos del colegio' y las pocas joyas que me quedaban fui y las empeñe, yo se lo dije al rey para ver si me ayudaba y nada”

Momento en el que recibe una oferta laboral: "Me llama Tito Fernández, me dice que quiere que sea la mujer de Antonio Resines en 'Los ladrones no van a la oficina’, estoy loca de contenta porque voy a trabajar y voy a tener una forma de sacar a mis hijos adelante, entonces me llama Antonio Asensio y me dice que no haga esa serie porque quiere que haga otra serie y que no puedo hacer dos al mismo tiempo”.

Motivo por el que rechazaba la oferta de Tito Fernández: “Le llamo y le digo que no puedo hacer la serie, se lo digo a él (el Rey), después de hacer el piloto se va retrasando, una de las veces que viene le dije: ‘A ver si, por favor, puedes hablar con Antonio Asensio y si pueden acelerar el tema de la serie, al día siguiente me dice: ‘no se lo he dicho porque lo he comentado con Sabino y me ha dicho que no debo pedir favores’. Al cabo de los días, me entero de que todos en la junta habían aprobado la serie y que el que dijo que no había sido Antonio Asensio. Era para quitarmela, solo fue para que no pudiera hacer una serie ni la otra".

Bárbara revela el día que decidió grabar al emérito