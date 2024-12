Bárbara Rey se pronuncia sobre su hijo Ángel Cristo Jr. en su entrevista en '¡De Viernes!'

"¿Por qué me ha hecho esto?", se pregunta la vadette completamente rota

Bárbara Rey desvela el motivo que desencadena que empiece a grabar al emérito y su posterior chantaje: "Lo hice por eso"

En este especial ‘Bárbara Rey: Mi Verdad’, la vedette ha abordado sin censura los episodios más controvertidos de su vida: desde su relación y la publicación de fotografías y audios con el rey emérito hasta las duras situaciones que su hijo, Ángel Cristo Jr., denuncia haber vivido en su infancia.

La vedette asegura que su hijo Ángel Cristo Jr. y sus declaraciones ha sido uno de los detonantes de conceder esta entrevista: "Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura es mi hijo, tengo que defenderme porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. La única que sabe la verdad de mi vida soy yo y me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin poner en ningún momento en duda lo que mi hijo decía".

Siendo uno de los momentos en los que más se rompía al hablar de todo lo que ha pasado: "¿Por qué me ha hecho esto? De mí se han hablado cosas muy feas, he escuchado tantas cosas feas que se han dicho delante de mi hijo, que siempre he pensado que sería el que me defendería".

"Van a decir ahora que yo vengo a hablar de todo esto porque quiero ganar mucho dinero a costa de lo que ha dicho mi hijo, pero de lo que ha dicho yo no soy responsable, él ha sido el que ha tomado la inciativa de decir estas barbaridades que ha dicho de mí. Me parece muy bien que gane dinero, pero no sé a quién va a hundir para ganar dinero porque Bárbara Rey se ha terminado, para él ya no existe", entonaba una dolida Bárbara Rey.

Y, es que, asegura que ella siempre ha estado para él durante toda la vida: "Lo he estado a nivel económico, a nivel de madre y en todos los sentidos, pero ya no existo más, ¿qué más va a decir de mí?"