Lucía Pariente siempre ha contado que su hija Alba Carrillo ha sido “una rata de biblioteca”. Esto vendría a decir que es muy empollona y que sacaba buenas notas. Ahora la modelo se ha matriculado en Criminología y la hemos abordado para preguntarle sobre esta rama. ¿Aprobará? Lo cierto es que no le ha sentado nada bien: "No me parece, no me hace gracia".