Alexia Rivas responde, emocionada, a las críticas y hace frente a todas las mentiras de su versión

Patiño pone entre las cuerdas a Alexia y le pregunta por lo que no le cuadra de su versión.

Alexia Rivas dio su versión de los hechos el sábado en ‘Socialité’ y horas más tarde, Marta López desmontó las mentiras de Alfonso Merlos en ‘Viva la vida’. Al parecer, él se habría estado viendo con más de dos personas a la vez y ahora la reportera de ‘Socialité’ responde a toda esta polémica.

Ella, visiblemente más seria que el día anterior, aún permanece en casa de Alfonso y admite que no se siente cómoda con esta situación (como muchos aseguran): “Pagaría por que esto terminara”. “Yo no quiero responder a Marta ni entrar en una lucha con nadie. Quiero solo dejar algunas cosas claras porque estoy aquí para trabajar simplemente”, sostiene.

Maria Patiño le dice que su versión le ha generado dudas y que la mayoría cree a Marta López: “Yo personalmente he visto los mensajes de Alfonso a Marta y quiero que tú me des tu opinión”. “No me gusta ver a nadie sufrir, nadie ha hecho nada malo, somos dos personas que nos hemos encontrado. Es una historia de él, de su pasado”, responde Alexia.

La presentadora es directa en sus preguntas: ¿Ha habido una infidelidad? Las fechas de unos y otros no cuadran. Alexia responde: “Yo no he visto pruebas y si tengo que hablar algo lo haré de puertas para adentro, no quiero que mi vida sea pública”. María no se ha callado y le ha dicho a Alexia que no entiende entonces por qué ha contado su aventura con Alfonso a compañeros periodistas. Alexia habla de mentiras y especulaciones y quiere cerrar esta puerta.

Pero Patiño no se da por vencida pese a las evasivas de Alexia y pone sobre la mesa todas las mentiras que habría dicho la reportera. ¿Quién miente y cuenta la verdad? ¿Ha dudado de que Alfonso le esté engañando? ¿Confía plenamente en él? ¿Le gusta la manera en la que Alfonso ha roto con Marta? Alexia responde y María le advierte: “Ha estado jugando a dos bandas”. Pero Rivas insiste en que cuando comenzó con Alfonso, estaba soltero.

Alexia ha terminado emocionándose por las críticas que está recibiendo, en especial a los que opinan que es una persona fría. Habla de sus padres y cuenta qué es lo que tanto ellos como otros familiares le han dicho de todo este asunto.

Responde a Marta López

Marta destapó en el ‘Deluxe’ la relación que Alexia y Alfonso mantendrían desde hace tiempo y ahora la joven insiste en que siempre han mantenido una relación cordial. Pero hay fotos que demuestran que ellos dos habrían tenido una cita hace meses. Ante esto, Alexia asegura que en su encuentro hablaron de trabajo. Además, defiende a Alfonso de quien le acusa de estar con otras mujeres: “No fue infiel a Marta con estas dos mujeres, estaba soltero”.

La polémica con Javier Negre