Alexia Rivas confirma su relación con Alfonso Merlos y da detalles de la pillada: "Vivo en su casa"

María le ha preguntado por el revuelo que se ha originado y Alexia cuenta que no fue consciente de ello hasta que tuvo la reunión de contenidos de 'Socialité': "Reacciono muy agobiada. Alfonso, en su casa hace videollamadas todo el día, ya habíamos hablado de que 'si pasas por aquí nadie te iba a ver', me dijeron que estuviera tranquila, que no se me iba a ver. Cuando veo el vídeo llamo a Alfonso y me dijo que había habido un error de cálculo. Qué le vamos a hacer, no hemos matado a nadie".