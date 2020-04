Alexia Rivas responde a Marta López en directo: "Dice que estás mintiendo"

La versión de Marta

La famosa llamada

Marta ha contado que cuando toda esta bomba salió a la luz, habló por teléfono con Alexia gracias a Amor Romeira: “Me llamó por teléfono, me preguntó y yo le conté todo. Me dijo que Alfonso le había dicho que desde hacía un mes ya no estaba conmigo y yo le dije que era mentira. Ella se queda sorprendida y no se cree nada de lo que yo le cuento. Pero ella miente. Dice que llevan tres semanas y es mentira. Miente Alexa y miente Alfonso. Yo el día 12 de este mes estuve en esa casa, por lo que ella no estaba confinada con él".