Almudena Cid, pillada hablando de su ruptura con Christian Gálvez cuando cree que no la están grabando

Paloma Ramón, experta en comunicación no verbal , asegura que Almudena, nada más llegar al encuentro con sus amigos, "comienza a vomitar sus emociones". Melani, interlocutora, se muestra perpleja por lo que su amiga Almudena le cuenta: "Esto puede ser porque ella no conocía a ese Christian que Almudena le está retratando".

Las manos de Almudena también dicen mucho: "No para de mover las manos arriba y abajo, llevándolas a su cabeza y a su pecho, algo que demuestra que se siente perpleja". Para nuestra experta, Almudena aún está en la fase inicial del duelo por la separación: "Aún no entiende que su relación se haya muerto, no comprende que le haya podido pasar a ella, seguramente ella no era conocedora de que las cosas entre ellos fuesen tan mal".