Nos ponemos en contacto con algunas compañeras de Anabel Pantoja de 'Sálvame' y esto es lo que nos dicen. "Yo me alegro porque no se han dejado de querer. En estos momentos, Anabel, con quien mejor puede quererse es con su Negro", nos dice Chelo García Cortés. Pero no todos piensan como ella. Belén Rodríguez también se ha pronunciado: "A ver, a mí ahora, me parece muy reciente porque se acaban de separar".