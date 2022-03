Acusan a Sofía Suescun de estafar a clientas con su tienda de ropa online: "Se han quedado con mi dinero"

'Socialité' recoge el testimonio de una clienta que asegura sentirse estafada por Sofía Suescun por la tienda online de ropa que comparte junto con su novio, Kiko Jiménez : "He intentado comprar un pantalón y nunca me ha llegado", se queja esta clienta.

La mujer con la que hablamos nos asegura que el pantalón que compró le costó 43 euros con 98 céntimos: "Siento que me han engañado , que se han quedado con mi dinero por toda la cara". "No tengo ni el pantalón ni el dinero. Es una estafa ", añade, enfadada.

Nos metemos en la página web y vemos, en los comentarios, que hay más quejas: "No respondéis ni al teléfono ni al chat ni al correo electrónico", escribe una. "No me llega el mail de confirmación, ni me ha llegado ni me dan respuesta", se queja otra. "De vergüenza, no entiendo cómo pueden dormir tranquilos", sentencia otra clienta.