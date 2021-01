Anabel Pantoja reacciona, hundida, al brutal ataque de Patiño: "¿qué vas a destapar de mí, tía?"

María Patiño fue muy dura con Anabel Pantoja en 'Socialité'.

La presentadora la acusó de "mentirosa": "Me ha engañado".

Anabel responde a María, muy afectada y hundida por la acusación.

María Patiño fue demoledora con Anabel Pantoja en el programa de 'Socialité' del sábado. La presentadora acusó a la sobrina de Isabel Pantoja de haberla engañado y no dudó en decir que intentó hacerle una jugada contra Belén Esteban hace un tiempo. Ahora, tenemos la reacción de Anabel al respecto.

Tenemos una llamada telefónica en la que podemos apreciar a una Anabel muy afectada y hundida: "Tengo ganas de irme (de la televisión), esto no me compensa. Yo solo quiero vivir en Canarias con la gente que me quiere, con una cerveza, no quiero lujos ni nada. No voy de diva ¿y me dice que quiero malmeter? ¿Perdona? Yo no soy de esa manera. No puede decir nada sucio sobre mi, no lo soporto, no me gustan los malos rollos".

Entre lágrimas y muy nerviosa, Anabel continúa hablando con nuestro programa y carga contra la presentadora: "No sé qué le he hecho. Le dije que no quería seguir alimentando esto, no quiero perder a una amiga (a Belén). No le dije nada más a María y dice que he mentido. ¿Me vas a atacar a mí cuando me sinceré contigo y le dije lo que pasó? Tienes dos versiones diferentes porque no nos hemos sentado a hablar. ¿Yo merezco eso por parte de María? Yo no quiero malmeter contra Belén". ¿Qué vas a destapar sobre mí, tía?"

María Patiño responde a Anabel Pantoja

Por su parte, María acusa a Anabel de no haber contado bien las cosas en su conflicto con Belén Esteban y aclara cuál es el motivo principal de su enfado: "Entiendo que la gente mienta pero no entiendo que, cuando yo no pregunto nada se me mienta. Conozco una de las partes, la de Belén y Anabel decide contármelo y descubro que me ha engañado. Por eso la llamo interesada y mentirosa".