Diego Matamoros y Carla Barber se saltan las restricciones y le juegan una mala pasada a un paparazzi

"Diego Matamoros y Carla Barber no solo estuvieron en Baqueira, les dio tiempo para hacer un poco de ocio y estuvieron en Artíes que es un pueblo a siete kilómetros de la estación de esquí ".

A pesar del confinamiento municipal, la pareja no ha dudado en moverse libremente por el territorio catalán y a juzgar por estas imágenes captadas por 'Socialité' se lo han pasado en grande y no han tenido la menor pizca de arrepentimiento.

Pero este no ha sido el único comportamiento reprochable de la pareja. Diego Matamoros se adueñó de un forfait que no era suyo y que le prestaron para hacerle un favor: "Debido al temporal Diego y Carla no pudieron volver a Madrid y se tuvieron que quedar dos días más allí (...) El forfait de Carla sí que era válido pero el de Diego estaba caducado". El paparazzi Diego Martín nos ha contado que fue él mismo quien le prestó a Diego su propio pase a las pistas y que, pese a que Diego acordó devolvérselo al final del día, el paparazzi nunca recibió la llamada del hijo de Kiko Matamoros.