María Patiño, muy enfada con Anabel Pantoja

La presentadora ha decidido destapar su profunda decepción y ha hablado alto y claro sobre lo que ha ocurrido: “Necesito decir una cosa y, sino, exploto. Qué decepción tan enorme me he llevado, una vez más, con la sobrinísima. Es clava a su tía, absolutamente interesada y mentirosa , conmigo”.

“Me considero tonta e ingenua, me ha querido dar una versión respecto a esta polémica de las joyas que yo no le he pedido y me ha engañado como una tonta. Es una persona absolutamente interesada y además intentó meterme en un lío con Belén Esteban hace un tiempo”, han sido las demoledoras palabras de Patiño.