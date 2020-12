‘Socialité’ ha podido verla días después de que salieran a la luz los rumores y la doctora ha preferido ser discreta. No ha confirmado ni desmentido la noticia y ha optado por el silencio cuando los periodistas le preguntaban si estaba embarazada.

La reacción de Kiko Matamoros a los rumores

El padre de Diego Matamoros ha asegurado no tener “ni idea” de si Carla Barber está embarazada: “Ni me han dicho nada ni creo que sea verdad”, decía el colaborador de ‘Sálvame’ en una conversación con el equipo de ‘Socialité’.

A Kiko Matamoros no le consta que su nuera esté embarazada, pero asegura que no le importaría ser abuelo de nuevo: “Ya lo he sido una vez”, decía.