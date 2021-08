Exclusiva | La drástica decisión que ha tomado Miriam Sánchez tras su altercado en un bar

Miriam Sánchez protagonizaba esta semana un complicado altercado . Al parecer, y según cuentan los testigos, la ganadora de 'Supervivientes' no atraviesa por su mejor momento y, en un estado complicado, la emprendió a golpes con el mobiliario de un bar de la zona en la que vive.

'Socialité' ha logrado encontrar a Miriam y la ex actriz de cine para adultos no solo le ha corroborado a nuestra reportera la información, si no que además le ha contado la drástica decisión que ha tomado. Tal y como hemos podido saber, Miriam ha decidido acudir a un centro de rehabilitación: "Su familia está muy preocupada por ella y quiere salir de este mundo".