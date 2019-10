Fran Rivera rompe su relación con su hermano Kiko después de que se llevara el estoque de la tumba de su padre

Fran Rivera ha roto su relación con su hermano Kiko. Hay varios puntos de conflicto entre los hermanos. El primero viene de lejos: Fran no perdona que Isabel Pantoja no le haya devuelto las cosas de su padre, Paquirri, y que Kiko no haya mediado. La tonadillera asegura que esos objetos desaparecieron en un robo. “Una pena, no voy a perdonar nunca, ni a suplicar”, dice el torero.