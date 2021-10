Gloria Estefan fue víctima de abusos sexuales por parte de su profesor de música

Gloria Estefan: "Me inventaba excusas para no ir a clase de música"

La cantante se arrepiente de no haber denunciado los hechos: "Me mortifica pensar que le pudo pasar después a más personas"

La cantante Gloria Estefan ha denunciado esta misma semana haber sido víctima de abusos sexuales cuando solo era una niña, cuando solo tenía nueve años. La artista ha relatado los horrorosos abusos que vivió por parte de un profesor de música y el pánico que sintió durante años:

"Tenía nueve años cuando todo esto pasó. Yo sabía que era una situación muy peligrosa y cuando me revelé y le dije que no podía volver a pasar me contestó que mi padre estaba en Vietnam y que si decía algo mataría a mi madre, que estaba sola".

Presa del pánico, Gloria llegó incluso a perder mechones de pelo por la ansiedad que los abusos le provocaban. Una noche, Gloria no pudo más y corrió al dormitorio de su madre para contárselo: "Llamó a la policía y ellos le dijeron que yo no debía presentar cargos contra él porque me traumatizaría aún más tener que pasar por un juicio y testificar contra él".