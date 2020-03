Isabel Pantoja decepciona a su fans en sus concierto porque "no se la oía" y "hubo problemas técnicos"

El regreso de Isabel Pantoja a los escenarios no ha supuesto el éxito que se esperaba. Dio un concierto la noche del viernes en el WiZink Center de Madrid, tres años después de su anterior concierto. Es por ello por lo que la expectación era máxima. Os contamos todo lo que ocurrió, que se puede resumir en lo siguiente: fallos técnicos, letra olvidada y decepción del público.

"Lo barato sale caro"

Sus fans, decepcionados

A la salida del concierto, algunos fans de la artista se han mostrado decepcionados por el espectáculo que habían vivido en el recinto: echaron de menos la mítica bata de cola, consideraron que Isabel "no dio el do de pecho" y se sintieron "decepcionados". Aunque, a decir verdad, no todos opinan igual. Muchos son los que alaban el show de Isabel.