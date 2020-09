El enfado de Isabel Pantoja por la última polémica con su hijo Kiko Rivera

Kiko Rivera se encuentra en el centro de la polémica después de que, durante un directo con sus seguidores en redes sociales, uno de sus fans le recriminara que estaba usando un programa destinado a descargas ilegales . El DJ no tardó en responder, visiblemente molesto de que pusieran la lupa en todo lo que hace.

Ahora, algunos reporteros le han preguntado a Isabel Pantoja por este asunto y la madre ha sacado las garras para defender a su hijo. Parece no tener muy claro lo que ha ocurrido, pero la tonadillera no duda en sacar la cara por Kiko: "Que dejen a los cantantes, que no podemos cantar tranquilos".