Isabel Pantoja ya se encuentra grabando ‘Top Star, ¿cuánto vale tu voz?’ en los estudios de Mediaset. Forma parte del jurado de este nuevo talent show junto a Risto Mejide y Danna Paola . Precisamente ha sido Risto quien ha publicado una foto junto a la cantante que no ha gustado nada.

Al parecer, Isabel no está nada contenta con la instantánea que ha compartido Risto en sus redes sociales y que suponen la primera imagen de ambos en este programa. Ella no sabía que esa foto se iba a publicar y, al enterarse, se ha enfadado porque no sale favorecida.