Isabel Pantoja se mete a influencer de pescado y presume de merluza: "Mira, qué frescura"

No, queridos socialiteros, aunque pueda parecerlo, no estamos hablando de Antonio Recio. La que ahora parece haber aparcado la música para vender pescado con una gracia y “frescura” sin igual es Isabel Pantoja. La matriarca del clan más famoso de España ha subido un vídeo a sus redes sociales haciendo promoción de una pescadería y el documento visual que nos ha dejado no tiene desperdicio.