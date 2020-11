Isabel Pantoja se habría llevado a casa sin permiso el vestuario de 'Idol kids'

Isabel Pantoja no gana para disgustos. Los últimos en sumarse a la guerra contra la tonadillera han sido algunos de sus fans desencantados y su propia prima, Sylvia Pantoja , pero saltan nuevos escándalos que señalan directamente a la cantante.

"Una vez acabada la grabación de 'Idol kids' Isabel metía la ropa que había utilizado en sus grandes maletas y se las llevaba a su casa (...) No solamente se llevaba vestidos, si no todos los complementos, zapatos, bisutería, pañuelos, mantones, peinetas... ¡todo! (...) A Isabel no le gustó el vestido que le habían elegido para la final del programa y exigió uno de Escada, se llevó a su casa el vestido de Escada y el desechado".