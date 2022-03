Kiko Rivera e Irene Rosales, de nuevo en crisis: la última gran bronca de la pareja con insultos y amenazas

Pablo González ha relatado para 'Socialité' cuáles han sido las tensas palabras que se han cruzado Kiko e Irene: "Me tienes hasta el coño, no quiero que salgas, no me gustan tus amistades". Según Pablo, Irene estaría controlando por completo la economía de Kiko Rivera por miedo a que sufra un recaída en sus adicciones, algo que el DJ no se estaría tomando nada bien.