Lely Céspedes ha hablado con María Patiño de la demanda de Ernesto Neyra

Ernesto Neyra ha demandado a Lely Céspedes por injurias y calumnias

Lely Céspedes asegura estar "hundida": "Me sigue maltratando psicológicamente"

Lely Céspedes está completamente rota. A sus problemas económicos y de desahucio se le unen ahora las medidas legales que su ex, Ernesto Neyra, ha tomado contra ella. El que fuera pareja de Carmina Ordoñez le pide hasta 300.000 euros a su ex por atentar contra su honor.

En una de las semanas más complicadas de su vida, Lely Céspedes ha intervenido en directo en ‘Socialité’ y le ha confesado a María Patiño cómo se encuentra tras haber recibido una denuncia de su ex por injurias y calumnias.

Lely Céspedes asegura que no tiene miedo, pero que sí está muy “hundida”. Aclara que no acudió al acto de conciliación previo a la querella con su ex porque quiere que la denuncia sea formal, que se ejecute y así poder hablar ante un juez: “A mí no se me ha escuchado”, decía en ‘Socialité’.

En sus declaraciones por videollamada, Lely Céspedes no recula y sigue asegurando que Ernesto Neyra es “un maltratador”: “Él me maltrataba psicológicamente. Me amenazó con hundirme y meterme en la cárcel”, aseguraba. “Me pegó y sigue maltratándome psicológicamente ahora”, añadía.

Lely Céspedes asegura que gran parte de sus problemas económicos son por la situación que tiene con su exmarido, ya que ha tenido que “hacer frente durante muchos años a gastos y pedir créditos” que tiene que devolver con muchos intereses: “Él me quiere hundir y machacar”, decía.

La que fuera participante de ‘Miss España’ contaba en el programa lo que Ernesto Neyra le pedía en el acto de conciliación: “Quiere que niegue que es un maltratador en los programas en los que lo he dicho y me pide 300.000 euros. Si no lo hago, querella criminal”, aseguraba.

La complicada situación de Lely Céspedes