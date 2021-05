Luismi 'El chatarrero' entra en directo y ataca a Samira: "Está haciendo un papel"

Luismi ha negado las palabras de la extronista y ha dibujado un perfil nada agradable de ella: "Yo no he utilizado a nadie, Samira está haciendo un papel porque yo no tengo ninguna intención con ella (...) Ágatha estuvo estupenda en el 'Deluxe', ella sí que es una señora, pero esta tía ya me contarás... Conmigo no ha estado nunca, no sé qué pruebas dice que va a sacar pero no tiene nada mío".