Ágatha Ruiz de la Prada, sin pelos en la lengua sobre Samira: "Está de moda la ordinariez"

Hoy Ágatha Ruiz de la Prada, ex de Luismi, ha visitado el 'Deluxe' de nuevo y se ha pronunciado sobre la pareja. Ágatha, sin pelos en la lengua como siempre, opina que Samira es "tremebunda" y no entiende el motivo por el que fue con Luismi a la plaza de toros si no le conocía: "Luismi me llamó primero a mí y me dijo que me fuese con él a los toros, le dije que no, y entonces llamó a Pilar Yuste (exrepresentante de Samira) para que le diera el teléfono de esta chica con la que había coincidido una vez (...) No me creo que ella fuese a los toros con un señor que no conoce de nada sin saber quién es porque sí".