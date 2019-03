El desplante de Malú a Chiqui ‘GH’ el día de su boda

Hablamos también con la protagonista de esta noticia y la exconcursante del reality habla claro: "No sabía nada, me ha sorprendido. Si no quiso venir a mi boda eso que se perdió. Se lo hubiera pasado fenomenal y genial. Pero vamos, Malú no es nadie en mi vida". ¿Por qué actuó de esta forma Malú? ¿No quiso verse relacionada con Chiqui y decidió cortar por lo sano y dejar plantado al programa?