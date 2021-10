María Patiño condena los discursos de odio de Ylenia Padilla contra el colectivo LGTBIQ+: "A mí me preocupa"

Parece que Ylenia Padilla no cesa en sus discursos de odio y este sábado, después de que ‘Socialité’ hiciera públicos sus mensajes tránsfobos y homófobos, continuaba cargando duramente contra el colectivo en una terrible conexión a través de sus redes sociales.

La que fuera concursante de ‘GH VIP’ no paró de decir barbaridades y volvió a reafirmarse en su discurso de odio. Sobre esto ha querido hablar María Patiño en ‘Socialité’, quien ha condenado la actitud de Ylenia Padilla.

“Sobre la Ley Trans que ha aprobado el Gobierno, yo podría discutir o estar en desacuerdo con determinadas cuestiones, pero no estamos hablando de ideología, estamos hablando de derechos humanos”, decía María Patiño.

“Desde el momento en que nace un hombre o una mujer trans y tiene un sentimiento diferente a lo que representa su cuerpo, no hay debate. No hay nada más que decir, simplemente intentar que esa persona tenga los mismos derechos que tenemos los demás”, añadía la presentadora.

“Ella no ve las muestras que de cariño que ha tenido a lo largo de estos últimos tiempos en los que se ve así. A mí me preocupa, no es amiga mía, pero desde luego que hay que condenar las palabras porque hay muchas personas que están intentando luchar, todavía, por ser iguales que los demás”, remataba.