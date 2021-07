María Patiño ha descubierto, en directo , que el equipo de ‘Socilalité’ se ha hecho eco de las acusaciones que vierten sobre algunos famosos, a los que catalogan como “ gorrones ” por pedir productos y luego no promocionarlos en sus redes sociales. Entre esta lista se encontraba el nombre de la presentadora , que no ha ocultado su sorpresa... y su enfado .

Después, el equipo del programa cuenta qué marca es la que acusa a María Patiño de ser una gorrona para que la presentadora pueda defenderse. La marca en cuestión dice que se pusieron en contacto con ella, le enviaron un top azul de croché y sienten “que se ha aprovechado de nosotras”: “No era una colaboración pagada, pero te comprometes”. Están decepcionadas porque ella luego no lo mostró.

“Bueno, pues ya está, ¿algo más? No voy a decir absolutamente nada, porque no quiero. Son temas muy delicados y no quiero decir nada, hay mucho trabajo detrás. Entiendo su decepción”, responde María Patiño. Nuestra redactora le pregunta si se compromete a llevarlo puesto el sábado que viene y ella responde, muy serie: “Ya veré lo que hago con mi vida la semana que viene”.