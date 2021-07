Rocío Carrasco se siente liberado tras haber contado la historia de su vida en su documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' . La hija de Rocío Jurado quiere disfrutar de la vida y comienza a salir y festejar con sus amigos el inicio de su nueva vida. Hablamos con ella en exclusiva y nos responde a la pregunta de si ella y Fidel Albiac están esperando un hijo o no. ¿Estará embarazada ?

En su aparición pública, Rocío Carrasco atiende a las cámaras de 'Socialité': "Estoy contenta, hacía tiempo que no estaba contenta", dice con un brillo especial en los ojos. "¿Eh, qué ha pasado?", reacciona ella ante la pregunta clave. Dice que es un proyecto que tenía en mente, pero parece que los tiros no van por ahí. "Parece ser que no está embarazada, es un proyecto, pero ella quiere", aclara Patiño.